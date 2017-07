Nantes Le Rêve du Loup aujourd’hui parc de la Moutonnerie

0

Il y a de l’ambiance cet après-midi au parc de la Moutonnerie près de la Manufacture des Tabacs. Les associations le Monde des Barons Perchés, la Maison d'Accueil de Jour (MAJ) pour personnes sans domicile de l'Anef Ferrer et ses usagers, les habitants du quartier Dalby/Coulmiers ainsi que de nombreuses associations du quartier et structures médico-sociales ont prépéra depuis des mois à l'organisation de la troisème édition du festival « le Rêve du Loup » qui s’y déroule depuis 14 heures. David Martineau, adjoint au maire en charge de la Culture qui s’est rendu sur place en début d’après midi se félicite de cette initiative qui permet à des personnes qui n’en ont pas souvent l’occasion de participer à un événement festif, et souligne l’important travail effectué toute l’année par les associations.

Au programe spectacles, musique, entre-sort, contes, théâtre d'objets, clowns, lectures, cirque, expos, poésie, déambulations, espace louveteaux et pleins d'autres surprises. Avec les compagnies Théâtre des 7 Lieues, l'Arbre à Palabres (Thierry Rousse), Lombric Spaghetti, Madame M, les Copainches, les Barons Perchés, Sagax, Pétronille Privitelli, Act 3, Marie Abela, Kromozom et bien d'autres... Vers19h, début des concerts avec : Eva Darnay : rock/folk et chants de marins à déguster à l'apéro... Albaricate : chanson pour les yeux et les oreilles (accessible LSF), Philippe Ménard et « l'infatigable one-bluesman-band ! », Chico Electrik & the Children of Invention : un set électro-rock tribal accompagné d'étranges créatures.