Nantes Le Secours populaire cherche des bénévoles pour sa chasse aux œufs

0

Le Secours populaire organise pour la 17e année consécutive une grande chasse aux œufs dans le parc du Grand Blottereau, le dimanche 16 avril. Pour cette journée, l’association recherche 70 bénévoles disponibles sur plusieurs tranches horaires entre 7 h et 20 h30 pour l’installation de l’espace, la tenue des stands et de la buvette et le rangement en soirée.

Pour plus d’informations : Secours populaire de Nantes 02 40 74 23 23 - nantes@spf44.org