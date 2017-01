Nantes Le Siffleur un « récital loufoque » le 10 janvier à la Bouche d’Air

0

Drôle d’oiseau que ce siffleur-là, doux dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre. Accompagné de son quatuor à cordes féminin, Fred Radix en virtuose du sifflet casse joyeusement les codes de la musique classique dans un spectacle tout aussi pertinent qu’impertinent. Entre humour décalé et conférence burlesque, avec force anecdotes et anachronismes, il offre un récital composé d’airs célèbres et de musiques de film. Un récital poétique et humoristique, irrésistible, pour preuve, le prix du public reçu au festival 2016 d’humour de Vienne.

Siffleur Fred Radix, 1er violon Luce Goffi, 2e violon Widad Abdessemed, Alto Anne Berry, Violoncelle Chloé Girodon.

De 11 à 20 €. A 21 h. Salle Paul-Fort, 9 rue basse Porte. Organisé par la Bouche d’Air.