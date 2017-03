Nantes Le slammeur Kwal, les lycéens et leurs chroniques

0

"Musical’Ouest", c’est le nom d’un projet musical développé par le lycée Nelson Mandela, Trempolino et la Bouche d’air. Une soixantaine de lycéens, coachés par leurs deux profs de Littérature et société, ont choniqué un morceau de musique d’artistes locaux. Le jury, dont l’un, composé d’Hugues Pluviose, de Claire Redor, de Dominique A ou encore d’Isla, a désigné Bérénice Prodhomme, Elea Ringuet, Annaelle Prunge, Zoé Laurent, Elisa Boisson et Ninon Roussiès. Cerise sur le gâteau, le slammeur Kwal, a joué quelques titres et expliqué son métier à l’auditorium Brigitte Engerer ce jeudi midi.