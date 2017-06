Nantes Le snapchatteur Vargasss92 et ses fans, en liesse à Commerce

0

Vers 15h30 ce jeudi, la star d'Instagram et le snapchatteur Vargasss92 s'est présenté devant le restaurant O'Tacos, cours de Clisson. Il est sorti Allée Duguay Trouin tandis qu'une foule immense d'adolescents l'attendait, téléphone portable à la main. En travers les voies du tramway, cette foule immobile mais quelque peu surexcitée, a longtemps perturbé le trafic. Les lignes TAN 1, 2 et 3 ont été à l'arrêt, et aucun bus ne pouvait également passer. Les forces de Police sont arrivées sur places pour permettre une reprise du trafic progressive. Et contenir la foule. L'arrêt Commerce de certaines lignes de bus a été reporté Cours des 50 Otages.

Tout est désormais rentré dans l'ordre depuis 16h environ, comme le prouve le tweet de la TAN ci-dessous :

Suivi par près de 400 000 personnes, le snapchatteur Vargasss92 avait également fait le buzz à Angers il y a quelques jours là-aussi, devant un restaurant O'Tacos.

Retrouvez la foule en liesse dans la vidéo de Presse Océan :