Nantes Le speaker ouvre les coulisses du Mondial de hand à Presse Océan [VIDEO]

Alain de Senne est l'un des deux speakers officiels du Mondial de handball 2017 à Nantes. Il livrera, régulièrement, en exclusivité pour Presse Océan, des anecdotes, des commentaires, ses coups de cœur… Le Nantais de 53 ans, qui a rejoint l'Hermine Basket cette saison, à l'initiative de Thierry Cabannes, connaît bien le hand puisqu'il officie pour la fédération française depuis plus de 20 ans. Il est aussi le speaker du PSG Hand et de plusieurs clubs de basket. Il proposera régulièrement ses chroniques dans le journal et sur notre site internet.

Acte 1 aujourd'hui avant l'ouverture de la compétition au hall XXL avec Russie - Japon.