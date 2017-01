Nantes Le succès de l'arbre à vœux

0

C'est une sorte de génie de la lampe à la nantaise. Jusqu'au 15 janvier, un grand tilleul installé près du Miroir d'eau s'habille d'une petite lumière supplémentaire à chaque nouveau vœu des habitants exprimé sur place ou posté sur les réseaux sociaux.

En quelques jours, l'arbre à vœux s'est rempli de mille lumières. Elles témoignent des préoccupations majeures de notre société. Côté cœur, Claudie espère pour « faire le tour du monde avec son amour et vieillir à ses côtés sur une île », Lucie attend « un mec barbu », Baboune voudrait « une belle maison avec ma biboune de l'amour ».

Et, plus terre à terre, Sébastien attend « encore plus de pistes cyclables », Audrey demande « plus de frites à la cantine », Brice souhaite « la liberté des baleines », Guenole veut « jouer de la console tous les jours », et Alex demande « que Nantes construise une plus grande patinoire ».

