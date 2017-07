Nantes Le TER Nantes-Rennes vers Laval passe en gare d'Angers : une première !

0

Il s'est passé un petit événement ce dimanche matin vers 10h. C’est la première fois que passait le train régional Nantes-Rennes, via Angers et Laval. Autrefois, il fallait 2 h 40 pour rallier Nantes à Laval en autocar régional. Désormais, le TER rallie les deux villes en 1 h 35. En train, Angers est désormais à 49 minutes de Laval et à 1 h 32 de Rennes.

Ce train est un des symboles du « big bang » opéré ce week-end par la SNCF, big bang qui provoque la refonte de près d’un tiers des horaires de trains au niveau national.

Il est le résultat de la mise en service deux nouvelles lignes à grande vitesse dans l’Ouest de la France (Bordeaux-Paris et Rennes-Paris) et de la construction d’un petit raccordement de 3,6 kilomètres situé près de Sablé-sur-Sarthe, raccordement qui relie désormais l’actuelle ligne Paris-Nantes et la nouvelle Rennes-Paris.