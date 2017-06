Nantes Le Théâtre Beaulieu a accueilli près de 30 000 spectateurs

0

C'est une belle saison qui s'achève au théâtre Beaulieu. Alors que la fin des représentations arrive, l'heure est au bilan. Le théâtre Beaulieu a capté l'attention d'un public toujours plus nombreux La saison a commencé en septembre 2016 par la comédie de Ray Cooney, "Panique au Plazza", avec une fréquentation de 14 000 spectateurs. Un record d'affluence selon les organisateurs de ce théâtre dirigé par Olivier Collin. Avec "Thé à la menthe ou t'es citron ?" de et mise en scène par Patrick Haudecoeur, la machine s'est à nouveau emballée. Le Molière de la meilleure pièce comique a réjoui 16 226 spectateurs. Dans un communiqué, ils expliquent être ravis : « C’est réjouissant tout ce monde. On monte des pièces pour faire plaisir au public avant tout. Les comédiens de la Cie "Même Pas Cap" sont dans un esprit bon-enfant et positifs. Quand on est sur scène, on joue avec le public, on est dans le partage, dans un échange sincère. Le public le ressent et répond présent. » Après 60 représentations dont 56 à guichets fermés (jauge de 280 places) et 16 226 spectateurs, le rideau du Théâtre Beaulieu se referme samedi 17 juin.

La saison prochaine ouvrira le 22 septembre avec "Le noir te va si bien" de O'Hara et se poursuivra avec "Ouh Ouh" d'Isabelle Mergault en février 2018.