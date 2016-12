Nantes Le tracé d'un nouveau franchissement sur la Loire ressurgit [VOTRE AVIS]

sven.jelure

Une fois de plus, la municipalité nantaise montre un mélange de duplicité et d'amateurisme ! Il est évident que l'installation du CHU sur l'île de Nantes imposera la construction d'un nouveau pont. Le doublement du pont Anne de Bretagne n'est pas une solution. A moins de doubler aussi le boulevard Léon-Bureau qui le prolonge, ce qui imposerait de rogner des bâtiments aussi récents que La Fabrique et/ou Atlanbois ! Mais ce qui ne doublerait pas pour autant le débouché du pont sur le quai de la Fosse (cf. http://lameformeduneville.blogspot.fr/2016/01/nantes-et-la-loire-14-le-d...). On est en train de mettre en place une situation telle que le nouveau pont sera la seule solution pour s'en tirer. Et apparemment, on ne daignera s'en apercevoir qu'après avoir doublé le pont Anne de Bretagne sans rien régler. Soit c'est de l'incurie, soit on cherche délibérément à rendre indispensables un maximum de travaux publics.