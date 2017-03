Nantes Le travail d'orfèvre des conservateurs-restaurateurs au Musée d'arts

0

Au premier étage du musée, Lucia Tranchino et Alice Aurand, travaillent dans la galerie dédiée à l'histoire.

Assises sur le sol, les deux jeunes restauratrices sont au chevet de ''Lucrèce sur la place publique de Collatie''. Le grand format de Debay (XIXe siècle), a été déployé à l'envers, sur le plancher en bois blond protégé. L'adhésif thermoplastique appliqué au fer à repasser va ourler la toile pour la protéger. « Nous effectuons là une borne de tension, l'une des opérations nécessaires avant la retension des toiles sur chassis explique Lucia Tranchino, 35 ans. Cela demande précision et concentration ». Les jeunes femmes on en charge la restauration de trois grands tableaux, remontés dans leur futur emplacement. « Nous veillons à leur état de conservation et vérifions que la couche picturale adhère bien au support poursuit la diplômée de Paris 1 Sorbonne. Nous consolidons aussi les éventuels accidents comme les perforations de la toile ».

Notre reportage ce mardi 28 mars dans Presse-Océan et en version numérique