Nantes Le Van passera au cimetière

La ligne verte du Voyage à Nantes 2017 devrait passer par le cimetière de La Bouteillerie et ses tombes revisitées.

L'association Big Bang Mémorial vient en effet de conclure un accord avec le Voyage à Nantes aux termes duquel la ligne verte de l'été 2017 traversera le cimetière de La Bouteillerie pour y montrer les transformations réalisées sur les tombes. Gaëlle Le Guillou et les artistes qui l'accompagnent poursuivent donc leur marche vers la résurrection des cimetières. La plasticienne nantaise s'était fait connaître voilà quelques années en proposant la création d'une tombe potagère au cimetière de La Bouteillerie après avoir créé « La Gisante en Fleurs » dans le salon d'accueil du cimetière Miséricorde en 2012 et présenté une « Tombe Gourmande » au Passage Sainte-Croix. Elle a participé aux journées européennes du patrimoine en 2015 et à la balade en jungle urbaine de mai dernier.