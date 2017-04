Nantes Le vegan a la cote : ils ont adopté ce nouveau mode de vie

0

Pascal Roy, l'ancien candidat de MasterChef lâche la cuisine traditionnelle pour ouvrir un resto vegan. Explication.

Il continue de manger de la viande une fois par semaine. « Je ne suis pas vegan, sourit Pascal Roy, qui se délecte encore de cette dorade grillée au barbecue la veille, mais cette cuisine, c'est mon nouveau challenge ! » Il faut dire que le chef de 60 ans adore les défis. Directeur commercial d'une usine de vêtements professionnels, il a tout quitté en 2013, après avoir terminé 8e au concours de cuisine MasterChef sur TF1. « Nous avons décidé d'ouvrir La Table des Roy, rue des Trois-Croissants à Nantes. C'était un restaurant traditionnel. Mais on a détecté chez Nathalie, mon épouse, une intolérance au gluten et au lactose. » Le Nantais a commencé à changer ses recettes à la maison, puis au resto. Et puis sa femme et deux de ses filles sont devenues vegans. « Je me suis aperçu que leur cuisine sans produits d'origine animale était très colorée avec des tas d'ingrédients que je ne connaissais pas... J'ai fait des essais, et j'ai réalisé que j'avais encore plus de plaisir à cuisiner végétalien et qu'il y avait une demande. C'est ainsi qu'on a changé de concept. »