Nantes Le campus du Tertre se rajeunit : le chantier en images

Les facultés de lettres, sciences humaines et langues de Nantes font peau neuve. Encore un an et demi de chantier pour le "Nouveau Tertre".

"Ici, nous avons encore deux étages à monter. La charpente bois sera réalisée en mars. Ce bâtiment, qui accueillera les bibliothèques des UFR, sera partiellement vitré", montre Ludovic Roulier, responsable du chantier pour Bouygues immobilier, devant un bâtiment en cours de construction. À côté, le hall du Tertre, inutile et sans âme, a été démoli, redonnant de la visibilité à la bibliothèque universitaire et aux locaux à l'arrière. La partie juxtaposée, accueillant des salles de cours, est en pleine restructuration : "nous refaisons en ce moment les ouvertures avant l'isolation par l'extérieur."

"C'est un chantier complexe et passionnant", remarque Pierrick Beillevaire, architecte d'In situ architectes, "les bâtiments s'ouvrent vers l'extérieur. Il était important de réactualiser l'écriture architecturale".

Ce campus, au Nord de Nantes, datant des années soixante va subir un sérieux lifting salutaire. Le projet s'adapte aux nouvelles technologies : des espaces d'études différents, des rapprochements enseignement et recherche, des locaux plus ouverts, un jardin, une terrasse,...

Ce programme va compter quatre phases différentes avec des jeux de chaises musicales pour les étudiants. Lancée en septembre 2016, la première tranche sera livrée en juillet prochain, la suivante en novembre, puis février 2018 et la fin à l'été 2018.

« L'État finance ce chantier de 30 millions euros », relate Jean-Louis Kerouanton, vice-président de l'université chargé du patrimoine immobilier.

