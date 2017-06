Nantes Le voleur se fait asperger de gaz lacrymogène

0

Vers 5 h 15, dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 22 ans s'est fait interpeller boulevard de Doulon, à l'est de Nantes, après avoir été soigné sur place par les pompiers. D'après les éléments recueillis sur place par les policiers, cet homme avait tenté de dérober un peu plus tôt des objets entreprosés dans une camionnette avec un complice. Mais le propriétaire du véhicule et un autre homme, surprenant cette tentative de vol, sont intervenus. Ils auraient alors aspergé le suspect d'une dose importante de gaz lacrymogène.