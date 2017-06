Nantes L'école alternative le Lieu unique recherche toujours un local

0

Le collectif de citoyens ne peut pas ouvrir l'école alternative le Lieu unique dès septembre. « Malgré une liste de préinscription de plus de 60 enfants et une équipe pédagogique très motivée », il manque le local. Ces citoyens restent mobilisés. « L'association développe de nombreuses activités sur le quartier Nantes-Sud : ateliers Faber et Mazlish, formation communication non violente, jeux coopératifs ». Pour ouvrir en septembre 2018, l'association est à nouveau à la recherche de locaux de 400 m2, avec un jardin ou des espaces naturels proches (Ile de Nantes, Nantes-Sud, Rezé, Vertou, Saint-Sébastien/Loire).

www.lelieuutile.com