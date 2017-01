0

L'École centrale et l'université de Nantes travaillent à un rapprochement pour 2019, d'après une feuille de route en préparation que le site de l'Étudiant, EducPros, a révélé hier. L'école d'ingénieurs deviendrait un pôle de l'université, absorbant la faculté des sciences et techniques, Polytech Nantes et trois IUT. Un conseil d'administration exceptionnel dédié au projet pourrait confirmer ce rapprochement le 3 février.