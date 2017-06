Nantes L'écosystème numérique en pleine croissance

0

Création d’« accélérateurs » de start-up et nouveau fonds d’investissement avec Go Capital : l’écosystème nantais s’étoffe. Nantes est passée en huit mois de presque rien à une multiplicité d’initiatives dans le secteur de l'accélération. Plusieurs structures d’accompagnement de start-up viennent de se lancer : Creative Care Factory, 1Kutbator, ADN Booster, Imagination machine, Village by CA, Startup Palace… « L’écosystème arrive peu à peu à maturité », estime Adrien Poggetti, directeur de la Cantine qui organise le festival Web2Day. « Il se structure, on le constate depuis cinq ans, relève aussi Jérôme Guéret chez Go Capital. On observe une maturité des entrepreneurs, des spécialisations dans le domaine du retail (commerce) qui n’ont rien à envier à Paris. Nantes a des capacités d’accueil pour attirer des entreprises, une énorme qualité de ses écoles, un soutien public qui joue à plein. Il y a aussi une façon d’être à Nantes… plus collaborative. Cela correspond aux entreprises du digital. »

Dossier à lire ce jeudi 8 juin dans Presse Océan.

Téléchargez la version numérique de Presse Océan.