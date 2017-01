Nantes Légionelle : des analyses dans un immeuble quartier Zola

0

Ils ont reçu un courrier signé du syndic ce jeudi.

Les habitants du 13 Rue de la Ferme du Rû, quartier Zola, à Nantes, y ont appris que des traces de légionelle avaient été découvertes dans des logements il y a quelques jours. Par précaution, tous sont invités "à éviter de prendre des douches".

Ce vendredi matin, ils ont appris que des analyses allaient être effectuées dans chaque logement, en début de semaine prochaine. Les résultats devraient être connus dans trois semaines, leur a-t-on indiqué.

"On se croyait tranquille avec ça", réagissait ce vendredi une riveraine. "C'était déjà arrivé en 2014 et des travaux avaient été effectués depuis. On croyait le problème réglé. Ca n'est pas le cas visiblement..."

