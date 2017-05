Nantes L'émission les Z'amours recrute dans la cité des ducs

0

Les Z'Amours, l'émission culte présentée par Tex organise une sélection à Nantes le vendredi 12 juin de 11 h à 20 h.

Les responsables du casting des Z'Amours se déplacent dans toute la France pour permettre à tout le monde de pouvoir tenter sa chance à moindre coût et sans devoir se déplacer à Paris.



"Nous acceptons tous les couples, fait savoir la production, à la seule condition d’avoir plus de 18 ans. Les fourchettes horaires que nous proposons sont larges pour faciliter la venue de tout le monde (en général: 11h/13h ou 14h/16h ou 16h/18h ou 18h/20H). Le déroulement du casting est simple: pas de quiz, pas d’examen, les couples passeront tour à tour devant notre caméra pour discuter de manière sympathique et détendue dans le cadre d’une interview. Ils seront également invités à remplir un document.

Les couples peuvent s’inscrire par mail ici : www.leszamours.tv

Ou par téléphone: 01 55 27 06 50 ou 01 55 27 06 58

L'émission les Z'amours est diffusée depuis 22 ans du lundi au samedi à 11h30 sur France 2.