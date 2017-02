Nantes Les acteurs des Trois mousquetaires en promotion

0

Ce n’est pas tous les jours que l’on arrive à croiser D’Artagnan, Porthos, Constance Bonacieu et Anne d’Autriche. Et pourtant, les quatre acteurs étaient à Nantes il y a quelque temps pour promouvoir la comédie musicale Les 3 Mousquetaires, le nouveau spectacle de Roberto Ciurleo et Coullier Production, qu’ils joueront les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai au Zénith de Nantes.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce samedi 18 février 2017