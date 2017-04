Nantes Les agents municipaux d'Etat civil en grève ce samedi

0

Une vingtaine d'agents du service d'état civil de la ville de Nantes manifestent ce samedi matin devant la mairie. Ils dénoncent « les conditions de travail liées à la mise en place de la loi du XXIème siècle. Nous avons fait remonter nos inquiétudes sur l’évolution de leur poste et de leur carrière auprès de la municipalité qui n’a pas répondu favorablement à ces revendications. Les élus de la collectivité ont bien conscience que cela va engendrer des modifications des fiches de poste et des charges de travail supplémentaires mais ils mettront bien évidemment tout en œuvre pour appliquer cette nouvelle loi et ses directives. »

Nouvelles missions

« Jusqu’à ce jour, les missions d’enregistrement des PACS se faisaient soit chez le notaire, soit au tribunal et étaient confiées à des greffiers, rappellent les syndicats FO, CFTC et CGT dans un communiqué. De même, pour les changements de prénom, cette formalité sera réalisée par l’Officier d’État Civil alors qu’elle s’effectuait auprès du juge aux Affaires familiales avec l’assistance d’un avocat. Sans compter que ces deux réformes fondamentales s’additionnent à d’autres missions qui leur seront imputées. »

« Cette nouvelle technicité, ce savoir-faire et ces connaissances juridiques entraînent une évolution du poste d’Officier d’État Civil dont le niveau de qualification et de responsabilité est déjà élevé (signature et création d’actes) et n’est plus adapté à un niveau de cadre d’emploi d’adjoint administratif », estiment les agents municipaux. La municipalité reconnaît ces nouvelles missions et ne conteste pas le fait que la charge de travail va augmenter mais refuse de reconnaître la technicité pour ne pas réévaluer le régime indemnitaire emploi ou permettre un avancement de grade. De plus, la collectivité reste vague sur l’évolution de l’effectif dans ce service. »

Selon les agents, ce mouvement de protestation ne perturbe pas cependant les cérémonies de mariage prévues ce samedi.