Nantes Les amateurs de motos anciennes et de vieux vélos ont rendez-vous au MIN

C'est un grand marché de la moto ancienne et du vélo qui s'est installé depuis 6 h 30 ce matin sous les halles du Marché d'Intérêt National de Nantes. La trente et unième bourse annuelle organisée par l'Amicale des Vieux Guidons Nantais (AVGN), attire amateurs et collectionneurs, plus de 8 000 visiteurs s'y étaient rendus l'an dernier. La passion pour les véhicules de collection ne se dément pas. Les membres de l'AVGN préservent et font vivre le patrimoine du deux roues motorisé... Entrée gratuite de 6 h 30 à 15 h 30. Bd Gustave Roch Nantes.

