Nantes Les apprentis dentistes bloquent le tram

Avec leurs collègues de seize autres universités, les étudiants en chirurgie dentaire de Nantes ont entamé lundi leur septième semaine de grève. Ils bloquent désormais l'accès au Centre de soins dentaires du CHU et n'assurent plus les urgences. Les étudiants réclament notamment un meilleur remboursement des Français sur les soins dentaires et des mesures de prévention. Avant de manifester ce vendredi 3 mars à Paris, ils ont fait savoir leur mécontentement en bloquant le tram nantais aujourd'hui entre 13 et 14 heures.