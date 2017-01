Nantes Les apprentis dentistes manifestent

0

Les 450 étudiants en chirurgie dentaire de l'université observent un mouvement de grève jusqu'à vendredi. Ils protestent contre les tarifs « incohérents » proposés par l'Assurance maladie dans ses négociations avec les syndicats, estimant que ces tarifs ne répondent pas aux évolutions des pratiques et aux techniques novatrices qui vont être mises en place. Les étudiants nantais et particulièrement ceux qui exercent « en clinique » manifesteront ce mécontentement ce matin à 10 heures et défileront jusqu'à la CPAM, sur l'île de Nantes. Les étudiants ont obtenu le soutien des deux principaux syndicats de la profession, la CNSD et la FSDL. « Le fait que les étudiants se mobilisent dans les hôpitaux montre que le mécontentement de la profession est réel, explique Catherine Mojaïsky, présidente de la Confédération nationale des syndicats dentaires. Si nous voulons sortir la dentisterie française des modèles thérapeutiques imposés par les règles et les nomenclatures d'un autre âge, il est grand temps de penser à un autre type de pratique. La prise en compte des techniques les plus innovantes doit se traduire par une valorisation adaptée et incitative ».