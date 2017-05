Nantes Les associations luttant pour la cause animale proposent une Vegan place

0

Une première Vegan Place est organisée par L214 samedi 6 mai de 13h à 18h, place du Commerce à Nantes. Elle accueillera de nombreux stands animés par des associations et des collectifs engagés pour la défense des animaux et le véganisme.

La place du Commerce va se transformer en un village militant avec les associations et collectifs : AAPA, C'est Assez !, le CNPA, le comité anticorrida CRAC Europe, International Campaigns, LEA49, Résistance Animale.

Avec comme concept “1 vidéo regardée = 1 pâtisserie offerte” la Vegan Place veut attirer les passants "en quête de réponses à leurs questions et de découvertes d’alternatives de consommation éthiques et végétales". L214 proposera également un espace dédié à l’information et la discussion, ainsi que de la dégustation de produits vegan.

Consommer vegan

Un récent sondage IPSOS souligne que 49% des français sont prêts à changer leur régime alimentaire pour être en accord avec leurs convictions. Ils sont 81% à juger la cause animale importante (IFOP, 2012). Ces deux chiffres peuvent expliquer l’essor du véganisme en France, appuyé par la réalité dévoilée des conditions d’élevage et d’abattage des animaux.

Sur Nantes et sa région, 20 restaurants se sont engagés à proposer quotidiennement des menus vegan à leur carte dans le cadre du réseau VegOresto. Pour retrouver les restaurants vegan-friendly de Nantes, cliquez ici.