Nantes Les belles mécaniques en pleine forme au rendez-vous du MIN [VIDEO]

Le beau temps étant de la partie les belles étaient nombreuses ce dimanche matin au traditionnel rendez-vous du deuxième dimanche matin du mois. Anglaises, Américaines, Françaises, Allemandes, Japonaises, Italiennes... Leurs propriétaires se rassemblent juste pour le plaisir et d'échanger avec d'autres passionnés. Chaque mois, si le temps le permet, les participants sont de plus en plus nombreux, de la R5 des années 1970 à la dernière Porsche, de la Jaguar type E au combi Volkswagen...