Nantes Les bidouilleurs du maker fair ont rendez-vous du 7 au 9 juillet

0

La deuxième édition de Maker Campus avec campement d’artistes se tiendra du 7 au 9 juillet 2017 sous les Nefs.

"Nous avons été reconnus par les fondateurs californiens du mouvement des makers comme de grand makers.

Ils nous ont sollicités pour organiser à Nantes, sur le site des Machines de l’île, une Maker Faire qui nous ressemble », note Pierre Orefice, coauteur et directeur des Machines de l’île. Le Maker Campus, autour du Maker Faire (payant) qui a attiré 8 000 visiteurs l’an dernier, est à la fois une fête de la science et une foire populaire. Cet événement réunira entre 480 makers sur 120 stands et 50 ateliers, des passionnés de technologies, des artisans, des industriels, des amateurs, des ingénieurs, des clubs de science, des artistes, des étudiants et des start-up.

Ensemble, ils forment la communauté des makers et viendront montrer leurs créations et partager leurs connaissances.

7 juillet : 14h-18h 8 et 9 juillet 10h-18h. Pass 1 jour : 12 €. Tarif réduit 8 €. Pass 3 jours 20 €.

Accès libre au campement d’artistes dont Les Robots dessinateurs, Patrick Tresset (Londres), Jorda Ferre-Antigua i Barbuda (Barcelone), Delinus & Jopie (Amsterdam), Franz Clochard-Cie Mécanique Vivante.