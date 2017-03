Nantes Les boîtes utiles, un moyen de donner et de recevoir

0

La solidarité évolue. À Nantes, les « boîtes utiles » sont un moyen de donner et de recevoir. Simplement.

Sur une des étagères, un gilet, une écharpe, un livre. « En général, le turn-over est important. Les objets restent moins de 24 heures », explique Gaëlle Le Rézollier, consultante en économie du partage.

L'association Nous and Co a une idée ingénieuse. Disposer des « boîtes utiles » pour que tout à chacun dépose des affaires qui ne servent plus. 24 h sur 24 h, sept jours sur sept. Et ceux qui le souhaitent les récupèrent à tout moment.

Quatre boîtes ont déjà été disposées dans les quartiers nantais, une 5e sera créée en mai à Saint-Félix.

« Les gens viennent pour des raisons économiques récupérer surtout des vêtements, des couettes lors des grands froids, etc. C'est aussi pour des raisons sociales. Ici, c'est anonyme et sans permanence. Certains viennent ranger les vêtements, se sentent ainsi utiles et prennent quelque chose à cette occasion, relate Gaëlle Le Rézollier. On peut prendre un objet pour des raisons environnementales : réutiliser un objet au lieu d'acheter du neuf. Ces boîtes sont pour tout le monde. »

Avec la recherche de financements publics ou privés (« les gens peuvent voter pour nous sur le site de la fondation Aviva dès le 14 mars »), l'association Nous and Co veut continuer sur sa lancée.

Et peut-être que dans le futur, ces boîtes à dons vont se développer à Nantes et dans d'autres villes de la métropole.

Pour retrouver l'emplacement des boîtes à dons à Nantes :

