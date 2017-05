Nantes Les bougies Devineau entretiennent la flamme

0

Longtemps spécialisé dans les cierges et autres produits destinés au clergé (toujours réalisés par sa filiale Desfossés), le groupe Devineau est aujourd'hui leader français de la création et de la fabrication de bougies en tous genres : colorées, parfumées… et même sans flamme avec sa nouvelle gamme Ciris !

Reportage à Carquefou, au coeur de cette entreprise familiale de 214 ans, devenue groupe de 447 salariés et 4 usines qui, au fil des générations (le PDG Francis Clément-Devineau est le cinquième), a su préserver ses convictions tout en nourrissant un sens aigu de l'innovation.

