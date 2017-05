Nantes Les chantiers d'été s'emparent de la métropole

0

À partir du 1er juin, les opérations sur la voirie nantaise vont se multiplier. Il s’agit, outre l’entretien nécessaire, de réaliser les principaux travaux concernant les transports publics et poursuivre l’extension du réseau de chaleur centre Loire et mener celui sur le secteur Nord Chézine.

Tramway, Busway, Chronobus sont concernés par les extensions, améliorations et entretiens. Ainsi la courbe du tramway, ligne 2, dite « Saint-Felix » en haut du bd Amiral-Courbet et son carrefour seront entièrement fermés à la circulation du 17 juillet au 20 août. La traversée du bd des Martyrs-Nantais (ligne 2 et 3) sera fermée du 31 juillet au 12 août. Sur la ligne Busway, les stations Tripode et Mauvoisins seront en travaux du 17 juillet au 20 août. Le tramway sera coupé du 10 au 15 juillet entre Commerce et Hôtel-Dieu.

Pour l’aménagement de la ligne C20, le boulevard du Massacre sera à sens unique du 10 juillet au 31 août, comme la rue de la Patouillerie du 5 au 29 septembre, et le Bd Grootaers de septembre à mi-octobre 2017 (en lien avec le réseau de chaleur). Pour l’aménagement de la ligne C9, la route de Saint-Sébastien sera à sens unique du 1er juillet au 31 août. La place du Ralliement sera en travaux du 1er juillet au 31 août.

À la suite de la réalisation du réseau de chaleur Centre Loire, Nantes Métropole procède à la création du réseau de chaleur « Nord Chézine ». À compter de l’été, 1,5 km sera réalisé sur les communes de Saint-Herblain, Orvault et dans les quartiers nantais Breil-Barberie et Nantes-Nord. Ainsi la rue Eugène-Thomas sera fermée du 10 juillet au 31 août, comme les rues Ottawa et Hamilton du 1er août au 31 août ou encore la rue des Grands-Bois du 24 juillet au 25 août. Le réseau Centre Loire s’étend aussi avec des travaux prévus rue de la Tour-d’Auvergne du 6 juin au 3 juillet.

Les travaux de dallage et d’entretien des joints de dilatations seront menés pour les ponts Clemenceau du 10 juillet au 1er septembre), Willy-Brandt (du 1er juin au 13 juillet) et des Trois-Continents (du 26 juin au 28 juillet). Les voies de circulation seront réduites.



Pour connaître les travaux sur l’agglo : nantesmetropole.fr/travaux. Tél. 02 40 41 90 90