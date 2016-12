Nantes Les chauffeurs de la Tan dénoncent l'insécurité sur le réseau nantais

1

« Les agents de la Semitan ont peur », assènent les syndicats CGT, CFDT et SUD dans un courrier du 26 décembre adressé au maire de Nantes Johanna Rolland (PS). « Des actions de sécurisation du réseau ont été mises en place mais elles ne suffisent plus. Les agents sont encore en danger dans plusieurs secteurs. Les agents ne descendent plus place des Lauriers, à Souillarderie et Chêne-des-Anglais, relèvent les syndicats. À Commerce, le personnel est menacé en permanence par les dealers et pickpockets. Ajoutons Pirmil. » « L’inquiétude est légitime, réagit Pascal Bolo (PS), président de la Semitan et premier adjoint au maire. Nous prenons en compte ces problématiques réelles. » Les dispositifs de sécurité sont renforcés sur le réseau pour la nuit du Réveillon.

