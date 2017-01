Nantes Les cliniques privées en pleine évolution

0

Un vent novateur touche les cliniques privées de la métropole qui se regroupent et s'adaptent aux évolutions médicales. Demain, 70 % des actes chirurgicaux seront effectués sous forme ambulatoire. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettront un développement de la télé médecine et de l'hospitalisation à domicile. Et les progrès de l'imagerie et de la biologie ouvriront de nouvelles voies de guérison. À l'instar du CHU qui prépare son déménagement dans l'île de Nantes en adaptant la forme de ses nouveaux locaux aux techniques médicales modernes, les cliniques privées de la métropole se sont lancées dans une véritable révolution technique et territoriale pour devancer les exigences du futur. Trois groupes se dessinent : au nord autour de Jules Verne, groupe Harmonie, au sud avec le groupe Confluent et les nouvelles cliniques nantaises et à l'ouest autour de la Polyclinique de l'Atlantique qui réunira dans un an et demi les cliniques Saint-Augustin et Jeanne d'Arc et peut-être Sourdille dans un pôle santé en construction.

