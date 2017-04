Nantes Les Colibris ce samedi avec des citoyens et des artistes

0

Le Chant des colibris "un rassemblement d'artistes et de citoyens en campagne pour unir leurs voix", est en tournée dans toute la France. Ils sont à Nantes samedi 29 avril, sous le signe de l'engagement citoyen. Aujourd'hui, il est possible d'échanger avec des acteurs locaux sur des thèmes tels que l'éducation, la santé, la démocratie et l'agro-écologie, etc sous les nefs à Nantes.

Par contre, la soirée-concert de ce samedi soir avec Cyril Dion, récompensé pour « Demain », et de nombreux artistes (Matthieu Chédid, Alain Souchon, Albin de la Simone, Bastien Lallemant, GiedRé, Joseph Chedid, Tryo...) est complète.

www.lechantdescolibris.fr