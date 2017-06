Nantes Les commerçants organisent plein d'animations samedi en ville

0

La deuxième édition de Nantes à Coeur va une nouvelle fois offrir aux nantais, promeneurs et commerçants du centre-ville une journée conviviale et accueillante : c’est désormais un événement inscrit au calendrier annuel des manifestations festives de Nantes.

Organisée par Plein Centre, association des commerçants du centre-ville de Nantes et Nantes Métropole et avec le soutien financier de la Ville de Nantes, cette journée propose de nombreuses animations dans la plupart des quartiers à l’initiative des commerçants et des acteurs nantais qui ont souhaité rejoindre la dynamique.

Cette année, à l’occasion de The Bridge, des concerts à l’initiative du collectif Culture Bar-Bars et des déambulations

Jazzy dans les rues viennent, par ailleurs, enrichir la programmation.

Transats

De nombreux transats seront installés place Royale, rue Vauban, square la Pérouse, place du Pilori, rue de la Juiverie,

rue Santeuil et place des Petits Murs pour offrir au public des lieux de détente pour profiter des principales

propositions.

Chasse au trésor

Une chasse au trésor permettant de gagner des Chèques Cadeaux Centre-Ville à dépenser dans les commerces

ponctuera la journée de 10 heures à 17 heures avec des énigmes diffusées toutes les heures sur les réseaux sociaux

de la Ville de Nantes et de Plein Centre.

