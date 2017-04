Nantes Les démineurs interviennent en gare pour un colis suspect

0

Le hall nord de la gare SNCF de Nantes a été évacué ce mardi entre 11 h 50 et 13 h 40 à cause d'un colis suspect. Il s'agissait d'un sac de voyage abandonné près du magasin de journaux Relay. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Entre 300 et 400 personnes ont dû être évacuées.

L'intervention des démineurs a permis de s'assurer que ce bagage ne contenait aucune substance explosive. Le sac ne renfermait que des effets vestimentaires.

Le trafic, très peu dense à cette période de la journée, n'a été que très légèrement perturbé, selon la SNCF. Un TGV et deux TER ont été impactés, avec des retards allant jusqu'à une quinzaine de minutes.