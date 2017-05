Nantes Les dessins des mineurs isolés bientôt exposés (PHOTOS)

0

Le collectif "Dessins sans papiers" organise depuis mars des ateliers de dessin auprès des jeunes migrants de Nantes. Le résultat a donné naissance à une expo dont le vernissage est prévu le 29 mai à Pol'n. Extraits.

"Dessins sans papiers" est un collectif qui organise des ateliers de dessin sur les camps de migrants et dans les centres d'hébergement, notamment à Nantes, depuis mars. De jeunes migrants de Nantes dont la minorité est contestée ont ainsi réalisé de nombreux dessins qu'ils sont fiers de présenter du lundi 29 mai au vendredi 2 juin à Pol'n, 11 rue des Olivettes, à Nantes.

En voici six en guise d'illustration qui en disent long tant sur les difficultés du passé et du quotidien de ces jeunes que sur la cruauté du monde.

Le hall des urgences à Nantes

Dessin de : N'Famara

"C’est le hall des Urgences de Nantes et j’ai dessiné des mineurs qui n’ont nul part où dormir, alors ils passent la nuit sous le hall"

"J'adore la France"

Dessin de : Idrissa

"J'adore la France parce que c'est un beau pays. J'ai dessiné la main parce que tu la tends pour que les français prennent ta main."

Zodiac en Méditerranée

Dessin de : Mohamed

C'est un Zodiac dans la Méditérranée, vers l'Italie, les gens tombent dans l'eau et les poissons se dirigent vers eux pour les manger. Dans le Zodiac, il y a une femme enceinte avec son petit garçon."

Stop à la non assistance des bateaux marchands

Dessin de : Christophe

"C’est un bateau où il y a des jeunes qui traversent la mediteranée de la Lybie jusqu’aux cotes italiennes. Au milieu de la traversée le gros bâteau marchand fait des vagues et les gens commencent à se noyer. Et au lieu de leur porter assistance, ils les filment ou prennent des photos. Moi, même si je n'ai pas le droit de porter assistance, je ne peux pas laisser des gens mourrir, j'irais les aider, c'est pour ça que je dis "stop à la non assistance des bâteaux marchands"".





"Merci les Resteaux du coeur"

Un Dessin de : Ibrahim

"Merci les Resteaux du coeur"





Mon village en guinée Konakry

Dessin de : Mohamed

"C'est mon village en Guinée Conakry, avec des cases, avec un chat qui miaule parce qu'un enfant veut l'attaquer."

Aller à cette exposition dès le 29 mai à Pol'N c'est aussi rencontrer ces jeunes et les soutenir financièrement en achetant leurs dessins ou les cartes postales imprimées par l'association. Et prendre conscience de leur réalité vécue juste à côté de nous.

L'exposition commence le lundi à 16h par un atelier de dessins ouvert à tous et se poursuivra par un vernissage en présence des jeunes. Le public pourra découvrir leurs travaux et échanger avec eux ainsi qu'avec les membres du collectif.



Des exemplaires du livre des "DESSINS SANS PAPIERS" seront en vente, ainsi que des cartes postales dont les bénéfices serviront à financer les ateliers nantais et aider le collectif nantis de soutien aux MIE (Mineurs Isolés Etrangers).

L'exposition sera ouverte tous les jours de 14h à 18h jusqu'au 2 juin. Pour suivre les actions de ce collectif, consultez la page de leur groupe en cliquant ici.