Nantes Patrimoine. Les deux derniers belvédères du quartier de Barbin

Barbin, c’est l’un des derniers poumons verts de Nantes avec son délicieux chemin des Quarts de Barbin, sorti tout droit de siècles évanouis au-dessus de l’Erdre, entre le pont de la Motte Rouge et celui de la Tortière. Ici, on y croise des amoureux du patrimoine, de la rivière, des vieilles pierres et du savoir-vivre. Marylène Lorleac’h est de ceux-là. Depuis plus de vingt ans, elle vit avec son mari Pascal, rue de la Fontaine de Barbin, dans une de ces maisons nantaises qui possède l’un des deux seuls belvédères de la ville. Édifié en 1850, il permet d’embrasser tout un paysage nantais. On distingue les basiliques Saint-Donatien et Saint-Nicolas, les églises saint-Félix, Saint-Clément, la cathédrale.

