Nantes Les éboueurs ont repris le travail ce matin : soulagement partout

Après la réunion hier avec Johanna Rolland et le début des négociations prévu mercredi, les éboueurs en grève ont décidé tôt ce matin de reprendre le travail dans les rues de Nantes.

La situation semble s’apaiser. "Nous avons obtenu le report du comité technique du 5 au 15 mai (1)", note Anthony Texier, représentant FO, syndicat très mobilisé avec la CGT, "il va y avoir une ouverture des négociations à partir de mercredi". Le contenu de la réunion de lundi avec la maire de Nantes et présidente de Nantes métropole a été discutée ce mardi matin avec les agents. "Par sécurité" ils ont donné leur accord pour cesser la grève et ont repris le travail dès ce matin.

La collecte des déchets va reprendre son cours normal ce mardi matin. Mais il va falloir du temps pour débarrasser la ville de tous les sacs poubelles accumulés au sol pendant la grève.

"C'est un soulagement et une satisfaction. Après toute une période où on a été méprisé on a vraiment l'impression d'être entendus. Maintenant, on espère qu'ils vont se montrer ouverts demain matin lors de la première réunion du calendrier de négociation proposé par Johanna Rolland."Hier, 90 % des agents étaient encore en grève. Certes le ramassage avait repris ce weekend mais seuls les agents non grévistes et des vacataires avaient repris la collecte a minima, soit une vingtaine de personnes.

