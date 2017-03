Nantes Les éditions nantaises Vide Cocagne lancent une collection jeunesse

0

Maison d'édition de BD indépendante, Vide Cocagne existe depuis maintenant 14 ans et compte plus de 40 titres à son catalogue et bn’avait jusque là, aucun titre pour les enfants. L’équipe nantaise a décidé de crééer Grand Souk, nom de la première collection jeunesse de Vide Cocagne.

Ils viennent de créer une souscription sur le site :

https://fr.ulule.com/grand-souk.

Cet appel à souscription leur permettra de lancer la collection Grand souk dans les meilleures conditions possibles. L'argent récolté est destiné à financer une partie de la fabrication des ouvrages (en France !) ainsi que les supports de communication destinés à nous faire connaitre auprès des librairies jeunesse. Dans la continuité de leur ligne éditoriale, ils vont essayer de « de faire des livres drôles, citoyens, variés, avec pour fil rouge l'amour du livre papier que nous comptons bien transmettre auprès du jeune public ».

Les trois premiers titres de la collection sont les suivants :

Les 7 Sherlock

Par Jean-Michel Darlot, Jeff Pourquié et Damien Vidal

L’histoire : Des disparitions mystérieuses, l’ombre de Sherlock Holmes, le smog de la capitale anglaise... Voici l’ambiance de cette enquête que va mener Alexis, un jeune collégien féru de polars, accompagné de Barney, son ami imaginaire détective, et de Liza, la nièce d’une des victimes. Suspense, angliscismes et humour sont au programme !

BD Jeunesse. A partir de 10 ans. 48 pages couleur (13 €). Sortie le 21 avril

Madame Musaraigne

Madame Musaraigne s'ennuie, elle cherche une activité : pourquoi ne pas déménager ?! En balade à travers la campagne et au fil des rencontres, elle explore les habitations de ses voisins. Trop humide, trop haut, trop biscornu... Rien n'est à son goût. Va-t-elle trouver la maison de ses rêves ?

32 pages couleur (10 €) Album illustré. A partir de 3 ans. 23 mai 2017

ll y a un hippopotame dans mes toilettes

Par Aurélien Ducoudray & Thierry Bedouet

Album illustré. A partir de 3 ans.

J'ai envie de faire pipi ! Zut, la porte est verrouillée, qui occupe donc mes toilettes ? Des petits yeux, de grandes dents, un gros derrière gris... Mais c'est un hippopotame ! Pourquoi n'utilise-t-il pas les toilettes de la savane ? Allons de ce pas le découvrir...32 pages couleur. 10 €. 23 mai 2017

En savoir plus à propos du porteur de projet

Vide Cocagne logoBasée à Nantes, Vide Cocagne est une association fondée en 2003 par Thierry Bedouet et Fabien Grolleau. Ils créent d’abord les fanzines Quartier, puis Soudain ! 2010 marque un tournant pour l’association avec l’arrivée d’Émile Chiffoleau, puisqu’elle organise à Nantes ses premières « rencontres de la Bd curieuse », le Festival Fumetti, et lance sa première collection de bande dessinée, Mastadar. Depuis, Vide Cocagne développe son activité éditoriale, avec la collection Alimentation Générale, la collection Soudain, la collection épicerie Fine ainsi qu’un grand nombre d’ouvrages hors collection. Depuis février 2012, ces livres sont diffusés nationalement par Belles Lettres Images dans toutes les bonnes librairies.

Souscription : https://fr.ulule.com/grand-souk





Site : http://videcocagne.fr/

http://videcocagne.fr/