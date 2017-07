Nantes Les esprits, l'or et le chaman, un voyage éclatant au Château

0

L'exposition Les esprits, l'Or et le Chaman présente 223 objets dont certains ont plus de 2 500 ans.

La collection d'orfèvrerie du musée de l'Or de Bogota est unique au monde. La plupart des pièces présentées à Nantes témoignent de la diversité et de la richesse des cultures pré-hispaniques : « Ces pièces en or étaient portées par les caciques, les chamans de ces sociétés, lors de cérémonies rituelles » rappelle Bertrand Guillet, directeur du Château des ducs de Bretagne.

Dans ces sociétés, le monde est considéré comme un tout vivant constitué d'une superposition de niveaux où vivent les hommes et les autres êtres. L'exposition éclaire le rôle essentiel joué par le chaman : il est un intermédiaire entre les hommes et la nature et qui, métamorphosé en animal, « vole » vers l'au-delà.

L'approche choisie pour présenter les différents objets par les commissaires de l'exposition n'est pas chronologique mais anthropologique : « Cela permet aussi de montrer les différents styles, réalistes ou plus géométriques, explique Maria Alicia Uribe, directrice du musée de l'Or de Colombie, à Bogota. Les différentes sociétés étaient très fragmentées, chacune avait sa façon de travailler le métal par martelage ou avec la technique de la cire perdue. On voit aussi différentes couleurs dans le métal, du jaune doré au presque rose. Tous ces objets sont constitués d'un alliage d'or et d'argent. La couleur change selon la composition.»

