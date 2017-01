Nantes Les Géants de Royal de Luxe à Montréal du 19 au 21 mai 2017

■ 61 créations depuis 1979

■ Plus de 22 millions de spectateurs dont 20 millions pour les spectacles issus de la saga des Géants

■ Près de 1 380 représentations

■ Plus de 170 villes dans 40 pays sur les 5 continents

■ La compagnie Royal de Luxe est soutenue par la Ville de Nantes et le Ministère de la Culture et de la Communication