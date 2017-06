Nantes Les gendarmes harcelés au téléphone depuis août 2016

0

Ils n'en peuvent plus. Le jour. La nuit. Les opérateurs du centre opérationnel de la gendarmerie (COG) de Saint-Herblain, qui répondent à tous les appels 17 émis dans le département, reçoivent depuis des mois des appels téléphoniques passés par une même personne, sans motif valable. Les relevés montrent que cette femme de 38 ans, née en Roumanie et domiciliée à Bouguenais, les a appelés plus de 1 200 fois depuis août 2016.

La Gendarmerie des Pays de la Loire a porté plainte. La femme a été placée en garde à vue hier pour appels téléphoniques malveillants réitérés. Elle pourrait être jugée ce jeudi en comparution immédiate.

