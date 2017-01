Nantes Les groupes J.C. Satan et Black Boys on Moped scène Michelet

0

L’association Crumble Fight organise une soirée rock garage avec les groupes J.C. Satan et Black Boys on Moped ce soir sur la scène Michelet.

C’est le quatrième album au compteur de JC Satan, quintet bordelais, lancé à toute berzingue sur l’autoroute de l’enfer. « Stridences, déflagrations sonores et concerts dévastateurs font l’évangile de cette horde satanique vouée au rock brutal et fiévreux », indique Benoit Foucher co-programmateur de Crumble Fight. « C’est une énorme plaisir que de faire ce show électrique ou plutôt ce mur de son d’une violence aiguë en mode intimiste ».

Black boys on moped

L’autre groupe de « power garage » a pour nom Black boys on moped. Une guitare fuzz, une batterie qui bastonne, le tout baignant dans la sueur et saupoudré d’un soupçon de groove. Ce duo originaire de Rennes fabrique un rock garage teinté de blues, de grunge et de psychédélisme

Mercredi 18 janvier à 20 h sur la Scène Michelet, Nantes.10 € en résa et 12 €. Scène Michelet au 1 boulevard Henry Orrion.