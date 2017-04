Nantes Les instances locales LR réagissent à la candidature de M. Annereau

0

Ce mardi soir, François Pinte, président des Républicains 44 et Gatien Meunier, secrétaire départemental des Républicains réagissent à la candidature de Matthieu Annereau. "Il s’est déclaré candidat aux élections législatives sur la troisième circonscription de Loire Atlantique.

Nous regrettons profondément sa démarche isolée au moment même où la droite et le centre sont rassemblés derrière François Fillon.

Rozenn Hamel, candidate investie par les Républicains et l’UDI, est la seule candidate d’union de la droite et du centre sur la 3ème circonscription. Elle est la candidate que nous soutenons. Par cette décision, Matthieu Annereau s’exclut de lui-même des Républicains et perd ainsi les responsabilités nationales qui lui avaient été confiées au sein de notre mouvement."