Loire-Atlantique Législatives : les investitures des Républicains s'affinent

Le conseil national du parti Les Républicains a confirmé samedi la majorité des investitures pour les élections législatives des 11 et 18 juin. La liste des circonscriptions attribuées est la suivante. 1re circonscription (Nantes Nord/Orvault) : Julien Bainvel (LR), conseiller municipal et métropolitain nantais, 2e circonscription (Nantes centre) : Sébastien Pilard (Sens Commun), conseiller régional, 5e circonscription (Nantes nord/Nort-sur-Erdre) : Isabelle Grousseau (LR), 1ère adjointe au maire de Thouaré-sur-Loire, 6e circonscription (Châteaubriant/Ancenis) : Alain Hunault (LR), maire de Châteaubriant, vice-président de la Région, 7e circonscription (La Baule/Guérande) : Franck Louvrier (LR), vice-président de la région, adjoint au maire de La Baule, 9e circonscription (Pornic) : Claire Hugues (LR), adjointe au maire de Pornic, conseillère régionale et 10e circonscription (Vignoble) : Jérôme Guiho (LR), adjoint au maire de Vertou.

L'investiture reste en suspens dans trois circonscriptions et dépend notamment des négociations nationales avec le centre. La quatrième devrait être attribuée à l'UDI au détriment de Sandra Impériale (LR), conseillère municipale à Bouguenais. Florence Beveulet (LR), conseillère municipale de St-Nazaire, devrait représenter Les Républicains dans la huitième. La troisième (Nantes Ouest/St-Herblain) met en présence deux candidats potentiels : Rozenn Hamel (LR), conseillère municipale nantaise, et Mathieu Hannereau, conseiller municipal LR à Saint-Herblain.