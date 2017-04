Nantes Les jeunes prostituées égarées travaillaient dur pour un couple nantais

0

Les jeunes proxénètes les auraient fait venir du Nigeria avant de les obliger à se prostituer à Nantes.

De nombreux Nantais les ont peut-être croisées rue Paul Bellamy.

Elles étaient deux jeunes femmes parmi d’autres. Elles vendaient leurs charmes sur un coin de trottoir réservé, près du rond-point ou des arrêts de bus, le soir venu. Elles ne parlaient pas français, ou si peu. « On leur avait simplement appris à parler au client, c’est-à-dire à proposer différentes prestations sexuelles et un tarif », indique la magistrate du Bureau du suivi des enquêtes du parquet de Nantes, qui a encadré les investigations. À leur arrivée en France, en février 2016 pour la première, en octobre pour la seconde, « un même couple leur avait proposé quelques vêtements et un toit ».



Après avoir été approchées dans la rue, au Nigeria, par un homme qui les avait trouvées « jolies » et leur avait promis « une belle vie en France », elles avaient contracté une dette de 36 000 € (sans vraiment le savoir) pour arriver jusqu’ici, via la Libye et L’Italie. L’une d’elles, au moins, avait été violée par son passeur.



Après cinq mois de voyages éprouvants, à Nice, un jeune couple installé à Nantes leur avait demandé de venir les rejoindre ici, avant de leur rappeler qu’elles allaient devoir régler leurs dettes. « A raison de 10 € la passe, elles allaient devoir travailler dur », poursuit le BSE. Les deux jeunes femmes, sans attache, dormaient chez un homme, qu’elles surnommaient « papa », quartier des Dervallières. ..

Lire la suite dans Presse Océan samedi 8 avril 2017