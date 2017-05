Nantes Entre deux tours : les lycéens aussi s’engagent

Ils ne pensaient pas que l’aventure serait aussi passionnante. Leur professeure également…

Comme beaucoup, depuis le lancement de ce long feuilleton politique à l'automne, eux non plus n’ont pas ménagé leur efforts. Ces jeunes ont moins de 18 ans. En première Abibac (européenne) au lycée nantais Mandela, ils réalisent depuis le début des primaires articles fouillés et reportages « maison ». En septembre, ils lançaient leur « JournAlternatif » sur Internet avec ce credo : « penser, comprendre, s’engager ».

Remarquant leur intérêt pour l’actualité politique, France Info les a d’ailleurs conviés à la maison de la Radio pour intervenir le 22 mars dernier au rassemblement des maires de France devant les candidats à la présidentielle. Un souvenir qui marque…

Des rires s’échappent

Durant cet entre-deux tours, on les retrouve en classe fourmillant d’idées pour décoder, encore et toujours. Suzie lève la main : « Il faudrait faire un travail sur, pas la mémoire en soi, mais juste par rapport au FN. Pourquoi ils ont réussi à faire oublier tout ce qu’ils ont fait et comment ? » Leur professeure d’Histoire Anne Pedron, à l’origine du projet collectif, tente de clarifier sa pensée : « Est-ce que le FN a changé ? » Toute la classe de répondre en choeur « non ! ». Des rires s’échappent, l’enseignante les recadre : « Ah ça, c’est une opinion, il faut le prouver… » (...)

