Nantes Les Mareillais non munis de billets interdits à Nantes

Les saisons se suivent et… se ressemblent du côté de la Beaujoire puisque la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, vient de publier un arrêté interdisant à tout supporter marseillais non muni de billet, l’accès aux abords du stade de la Beaujoire de 6 h à 22 h le samedi 12 août. Pour rappel, le match se déroulera à 17 h. Les supporters marseillais sont également interdits de circulation et de stationnment aux abords du stade, dans le tramway et en centre-ville. Seuls les supporters se déplaçant dans un cadre officiel pourront donc accéder à la Beaujoire. Mais comme Marseille compte de nombreux supporters, même à Nantes, le club phocéen devrait quand même bénéficier d'un fort soutien.