Nantes Les musiciens classiques s’invitent au bar ce dimanche

0

Le collectif Un Verre de musique est en concert ce dimanche à 18h30 au Live Bar. Objectif de ces artistes nantais : ouvrir la musique classique à un autre public dans des lieux non dédiés.

Jouer une suite de Bach ou les Danses roumaines de Bartók dans un bistrot nantais, voici l’audacieux pari lancé par un collectif de musiciens professionnels nantais. « Et ça marche, s’amuse Vianney Paviot, saxophoniste. Le collectif s’est monté il y a 7 ou 8 ans avec l’idée d’ouvrir la musique classique à un autre public dans des lieux non dédiés, comme les bars. Quitte à ne pas avoir la même écoute que dans des salles. » Et passée la surprise, les clients, en général plutôt adeptes de musiques actuelles, s’avèrent plutôt réceptifs.

«Ils commencent même à y être habitués », sourit celui qui enseigne à l’école de musique de Sainte-Luce et d’Orvault. Ce dimanche soir, à 18 h 30, autour d’une bière ou d’un diabolo, les clients du Live bar, rue de Strasbourg, auront l’occasion de découvrir un trio inédit : ChienFu Chao au piano, Vianney Paviot, au saxophone alto & baryton et Thomas Fouqueray au violoncelle, joueront un répertoire autour de la danse, en écho au thème de la Folle Journée 2017. « Darius Milhaud, Bela Bartók et une réinterprétation de la suite n°1 de Jean Sébastien Bach pour violoncelle et… sax baryton », annonce le trio. Avant un autre concert, au Bé2M, rue Fouré, à Nantes, mercredi 1er février, à 20h.



Entrée libre. 6, rue de Strasbourg.